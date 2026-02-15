Мажор на Porsche устроил гонку с ДПС в Петербурге

Мажор на Porsche перелетел через Лебяжью канавку и пробил ограду Летнего сада

В Центральном районе Петербурга автомобиль Porsche Cayenne с номерами 999 мчался на такой высокой скорости, что перелетел через Лебяжью канавку и врезался в ограду Летнего сада. Об этом сообщил телеграм-канал «Дорожный инспектор»,

Водитель, которому накануне исполнилось 19 лет, возвращался после праздничного застолья с друзьями. На набережной канала Грибоедова он не остановился по требованию сотрудников ДПС, и началась погоня.

Иномарка пробила ограду Летнего сада и привернулась. По предварительным данным, в аварии пострадали четыре пассажира, в том числе несовершеннолетняя девушка. Всех доставили в больницу. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.

В середине января протаранившего машину ГИБДД в Балашихе лихача на Porsche арестовали до 16 марта.