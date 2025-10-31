Рысь в попытке согреться застряла в колючей проволоке на заводе в Челябинске

Shot: рысь попала в колючую проволоку на заборе в Челябинске

Рысь застряла в колючей проволоке на заборе около теплотрассы в Челябинске. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Животное запуталось в проволоке на ограде «Завода трубопроводной арматуры». Авторы каналы предположили, что рысь залезла на трубу погреться, но застряла.

К предприятию подъехали спасатели и сотрудники зоопарка. Они планируют усыпить хищника, чтобы снять с него проволоку и выпустить на волю.

