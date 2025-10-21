Проглотившего пластмассовый шарик спаниеля спасли в ветклинике в Дмитрове

Специалисты Дмитровской ветеринарной станции провели экстренную операцию и спасли жизнь трехлетнему спаниелю по кличке Чак. Хозяева забили тревогу, когда их обычно активный любимец вдруг стал вялым и отказывался от еды.

Пес перестал проявлять интерес к играм. Кроме того, у питомца началась рвота, поэтому его срочно отвезли к специалистам. После ультразвукового исследования врачи обнаружили в кишечнике животного круглое инородное тело, которое представляло серьезную угрозу для жизни.

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, медики приняли решение о немедленном хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно — из кишечника спаниеля извлекли пластиковый шарик диаметром около трех сантиметров, с которым Чак, очевидно, решил поиграть.

Сейчас пес уже идет на поправку, получает послеоперационную терапию и постепенно возвращается к своему привычному состоянию.

Ветеринары напоминают: в доме, где живут животные, важно убирать мелкие предметы и игрушки, а также держать иголки, нитки, пуговицы, украшения и прочие мелочи вне зоны досягаемости.

Кроме того, отказ от еды, вялость и рвота — тревожный сигнал, требующий незамедлительного обращения к врачу. Самолечение в подобных случаях может быть опасно.

Если питомец чувствует себя плохо или подошло время планового осмотра, владельцы могут обратиться к специалистам ближайшей государственной ветеринарной станции.

Узнать расписание работы клиник и перечень услуг можно по телефону единого кол-центра +7 (495) 668-01-25. После 21:00 звонки принимает голосовой помощник «Вита».

Адреса учреждений доступны и на интерактивной карте.