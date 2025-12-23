Рынок загорелся на северо-востоке Москвы, пожарные спасли 15 человек

На северо-востоке столицы вспыхнул пожар на рынке. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

На улице Пришвина в павильоне на цокольном этаже торгово-административного здания вспыхнула мебель. Пожар охватил площадь в 20 квадратных метров, но его быстро ликвидировали.

«Пожарно-спасательными подразделениями было спасено 15 человек», — отметили в МЧС.

По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания пока неизвестна.

