Нефтяной танкер и сухогруз столкнулись у побережья Англии в Северном море

Пожар охватил нефтяной танкер и грузовое судно после столкновения в Северном море у побережья Англии. Об этом со ссылкой на королевское Агентство морской и береговой охраны сообщило агентство Reuters .

В ведомстве уточнили, что на место направили вертолет, самолет, спасательные шлюпки, а также суда, способные тушить пожары.

Телерадиокомпания «Би-би-си» опубликовала кадры с места происшествия, на которых видно, что оба судна охвачены огнем.

В пресс-службе RNLI (Royal National Lifeboat Institution — Королевский национальный институт спасательных шлюпок) заявили, что экипажи танкера и сухогруза эвакуировались еще до приезда спасателей.

Сообщение о происшествии поступило в 9:48 по Гринвичу (6:48 по Московскому времени).

По данным журналистов, пожар все еще продолжает бушевать на столкнувшихся судах.

Информацию о происшествии в Северном море подтвердили Судоходное агентство ООН и Международная морская организация, которые начали собственные проверки.

В минувшую субботу, 8 марта, контейнеровоз протаранил нефтяной танкер, вставший на якорь в нескольких километрах от Стамбула. В результате удара разорвалась балластная цистерна, из которой в Босфор вылилась загрязненная мазутом вода.