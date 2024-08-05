Рыбаку сожгло 50% кожи из-за попадания спиннинга на ЛЭП

В Москве 38-летний рыбак получил ожоги 50% тела, когда бросал спиннинг и случайно задел линию электропередачи. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Все случилось на Песьевском пруду в поселке Щаповское, куда мужчина отправился рыбачить. Во время заброса спиннинга он зацепил высоковольтную линию электропередачи, что привело к сильному электрическому удару.

Пострадавшего госпитализировали с ожогами 50% тела, и в настоящее время он находится в искусственной коме.

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