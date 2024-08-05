Рыбаку сожгло 50% кожи из-за попадания спиннинга на ЛЭП

Shot: в Москве рыбаку сожгло 50% кожи в момент броска спиннинга

Фото: pxhere.com

В Москве 38-летний рыбак получил ожоги 50% тела, когда бросал спиннинг и случайно задел линию электропередачи. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Все случилось на Песьевском пруду в поселке Щаповское, куда мужчина отправился рыбачить. Во время заброса спиннинга он зацепил высоковольтную линию электропередачи, что привело к сильному электрическому удару.

Пострадавшего госпитализировали с ожогами 50% тела, и в настоящее время он находится в искусственной коме.

Ранее при попадании молнии в зонт прохожего в парке «Патриот» один человек погиб, трое пострадали.

«Проскочили под дымом и гнали изо всех сил». Житель Суджи рассказал об отъезде в Курск

Все выключено. Почему турецкие отели собираются отказаться от all inclusive

Их привели на бойню. ВС России уничтожат всех диверсантов под Курском

Фейк: в Белгороде объявили эвакуацию

«Это просто ужас». Шахматистка Османова не может прийти в себя после попытки отравления

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте