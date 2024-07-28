Один человек погиб, трое пострадали при ударе молнии в парке «Патриот»

Минздрав: во время удара молнии в парке «Патриот» один человек погиб

Фото: Unsplash

Один человек погиб и еще трое пострадали во время удара молнии в парке «Патриот». Об этом 360.ru сообщили в Минздраве Московской области.

«Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сказали в министерстве.

ЧП произошло перед Главным храмом Вооруженных Сил России. Молния попала в зонт одного из посетителей парка. Момент удара сняли на видео.

Ранее молния убила мужчину в Балашихе. Электрический разряд угодил прямо в зонт, под которым прохожий прятался от дождя. Пострадавший скончался на месте.

Карл III никогда не увидит внуков. Принц Гарри отказался везти жену и детей в Британию

«Откровенное уродство». Запад показал сексуальные извращения на уровне культуры

Крещение Руси. Как князь Владимир изменил ход истории

«Дэдпул и Росомаха». Надежда или провал киновселенной Marvel?

Кровавая резня. ВСУ решились на отчаянный шаг ради мнимой победы

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте