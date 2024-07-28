Один человек погиб, трое пострадали при ударе молнии в парке «Патриот»

Один человек погиб и еще трое пострадали во время удара молнии в парке «Патриот». Об этом 360.ru сообщили в Минздраве Московской области.
«Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней степени тяжести. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — сказали в министерстве.
ЧП произошло перед Главным храмом Вооруженных Сил России. Молния попала в зонт одного из посетителей парка. Момент удара сняли на видео.
Ранее молния убила мужчину в Балашихе. Электрический разряд угодил прямо в зонт, под которым прохожий прятался от дождя. Пострадавший скончался на месте.
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Молния попала прямо в зонт одного из посетителей парка «Патриот»
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