Рыбаки застряли на льдине в Финском заливе

В Кингисеппском районе Ленинградской области экстренные службы готовили спасательную операцию для рыбаков, которые оказались отрезанными от берега на льду Финского залива. Однако помощь не потребовалась и рыбаки успешно эвакуировались сами, сообщили в региональном управлении МЧС .

Ближе к вечеру в ведомстве приняли сообщение, что на льду Финского залива в Кингисеппском районе Ленобласти находятся около 15 человек, которые не могут самостоятельно добраться до берега.

На место направили сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, представителей администрации района. Также подали запрос в Пограничное управление для координации действий. В МЧС отметили, что ситуация была под на контролем и спасательную операцию готовили к развертыванию.

Однако позже спасатели уточнили, что рыбаки покинули лед самостоятельно и в помощи не нуждаются.

В МЧС России напомнили, что выход на лед в период оттепели и неустойчивых температур смертельно опасен, и призвали любителей зимней рыбалки не рисковать жизнью. В случае экстренной ситуации гражданам рекомендовали сразу звонить по номеру 112.