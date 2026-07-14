Рыбаки в Приморье заметили запутавшегося в веревке кита

Рыбаки в Приморье рядом с островом Путятина нашли кита, запутавшегося в веревках. Об этом сообщил портал Vl.ru .

Очевидцы рассказали, что размер кита — примерно пять метров. Вероятно, это детеныш кашалота.

«Мы пытались помочь. Он не уходит, на одном месте крутится, как будто сам просит помощи», — заявили рыбаки.

Люди попробовали зацепить веревку гарпуном, но попытки не увенчались успехом. Для помощи нужно вызывать водолазов и сотрудников специализированных служб.

Пока неизвестно, в чем именно запуталось животное. Вероятно, в веревках или сетях.

Ранее в Баренцевом море близ села Териберка Мурманской области заметили раненого кита, опутанного веревкой. После этого началась операция по его спасению.