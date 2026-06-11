В Териберке заметили раненого кита

В Баренцевом море близ села Териберка Мурманской области плавает раненый кит, опутанный веревкой. Готовится операция по его спасению. Об этом сообщила Татьяна Ефремова, автор телеграм-канала «Киты Териберки», корреспонденту 360.ru.

На видео, которые есть в соцсетях, заметны глубокие борозды на теле животного. Неравнодушным людям удалось выяснить, что его опутывает веревка.

«Запутывание у кита сложное. Готовится спасательная операция, надеемся, все будет хорошо», — сказала она.

Ранее руководитель сахалинской группы реагирования «Друзья океана» Вячеслав Козлов сообщил, что в ближайшее время они отправятся в Мурманскую область на помощь запутавшемуся в веревках киту. По его словам, это единственная команда, аттестованная на такие операции международной китобойной комиссией.