Рыбаки устроили «охоту» на сбежавшую с фермы в Карелии форель

Mash: из рыбного хозяйства в Карелии уплыло 44 тонны форели на 30 млн рублей

В Карелии из рыбного хозяйства уплыло 44 тонны форели. Теперь местные жители пытаются поймать рыбу, стоимость которой может достигать до тысячи рублей за килограмм, сообщил Telegram-канал Mash.

В компании уже оценили ущерб в 30 миллионов рублей, вес уплывшей на свободу рыбы составил свыше 44 тонн. Форель сбежала из залива Рауталахти несколько дней назад.

Когда об этом стало известно местным жителям, сотни рыбаков из Карелии и других российских регионов вышли на лед, чтобы поймать богатый улов.

Сейчас полиция проводит расследование в связи с повреждением садков. Такая большая потеря форели нанесло серьезный финансовый урон рыбоводному хозяйству.

Похожий случай ранее произошел в Новгородской области. Около 100 тонн форели, выращенной в озере Меглино, уплыло из рыбного хозяйства. Общую стоимость пропажи оценили в 100 миллионов рублей.