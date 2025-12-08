Подросток погиб и мужчина пропал без вести во время рыбалки в Хабаровском крае

В городе Советская Гавань 13-летний подросток и его старший знакомый ушли на рыбалку и не вернулись. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Позднее тело школьника нашли у причала, мужчину по-прежнему ищут. Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Ведутся поисково-спасательные работы.

Ранее житель Челябинской области и его 13-летний сын утонули во время рыбалки на пруду в Карталинском районе. Спасатели нашли их тела на глубине около двух метров. Вероятнее всего, погибшие рыбачили на тонком льду, провалились и не смогли выбраться.