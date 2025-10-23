Рыбак пропал рядом с местом исчезновения семьи Усольцевых

Мужчина исчез пять дней назад в 10 километрах от места пропажи Усольцевых

Поиски пропавшего мужчины начали на реке Мана в Партизанском районе, где ранее исчезла семья Усольцевых. Об этом сообщили в Telegram-канале краевого государственного казенного учреждения «Спасатель».

«В течение суток спасатели обследовали 15 километров акватории, но 54-летний мужчина не найден. Сегодня его поиски будут продолжены», — отметили в публикации.

По данным Telegram-канала Shot, речь идет о мужчине, который пять дней назад уехал на рыбалку в район станции Кой в Партизанском районе региона. Он пропал в 10 километрах от точки, где исчезли Усольцевы.

В настоящее время телефон пропавшего недоступен. Единственной зацепкой для спасателей пока остается найденная лодка рыбака.

В краевом главке МВД заявили РИА «Новости», что отдаленность участков поиска друг от друга составляет около 60 километров.

«Распространенная в ряде источников информация о том, что место пропажи мужчины совпадает с примерной зоной поисков семьи Усольцевых, не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь пропала во время похода к горе Буратинка в Красноярском крае три недели назад. Поиск семьи пока никаких результатов не дал. Блогер Александр Андрюшенков, который участвовал в поисках, заявил, что они живы.