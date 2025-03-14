Рыбак 95 дней выживал в открытом море. Две недели он не пил

В Эквадоре спасли рыбака из Перу, который выживал 95 дней в море

Рыбак из Перу провел в открытом море около 95 дней. Его нашли живым в Эквадоре, сообщила национальная газета Peru 21.

Рыбак Напа Кастро отравился на своей лодке в море из родной Марконы 7 декабря 2024 года. Спустя 10 дней мужчина перестал выходить на связь со своими родственниками. Последний раз он звонил, когда находился в 40 милях от острова Санта-Роса.

Родственники рыбака попросили помощи с поисками у местных властей, однако найти его не удалось. Семье Кастро ничего не было известно о его местонахождении 84 дня.

Экипаж рыболовного судна случайно нашел мужчину в Эквадоре. К тому моменту он уже находился в критическом состоянии и страдал от обезвоживания. Оказалось, что последние 15 дней рыбак провел без питьевой воды.

Почти сразу после спасения Напа Кастро связался с родственниками. Жена рыбака попросила правительство организовать возвращение мужчины в Перу.

В октябре 2024 года на Камчатке спасли мужчину, который 67 дней дрейфовал на лодке в Охотском море. Его брат и племянник скончались, не дождавшись помощи.