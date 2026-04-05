Русла рек расчистят в Махачкале во избежание новых подтоплений

В Махачкале проводят работы по очистке русел рек, чтобы предотвратить новые подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Дагестана.

«С раннего утра ведутся работы по расчистке русла реки Тарнаирка — на участках, где возникают заторы из-за множества строений, расположенных прямо на русле», — отметили в министерстве.

На месте работают два экскаватора. Работы будут идти до окончания режима ЧС.

На подстанции «Приморская» откачивают воду, сообщила пресс-служба администрации Махачкалы. Все службы перевели на усиленный режим работы из-за паводков. Функционируют пункты временного размещения.

После сильных дождей в шести населенных пунктах Дагестана остаются подтопленными более 970 домов.