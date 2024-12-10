Рулон утеплителя рухнул на школьницу во Владивостоке

Рулон утеплителя упал с крыши дома на 15-летнюю девушку во Владивостоке, ее госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По данным ведомства, школьница зашла на территорию, огороженную сигнальной лентой. В это время на крыше дома находились рабочие, которые проводили капитальный ремонт и краном поднимали утеплитель.

В какой-то момент конструкция опрокинулась, и рулон по скату крыши улетел вниз, приземлившись точно на голову проходившей мимо девушке.

Теперь по факту случившегося проводят доследственную проверку.

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