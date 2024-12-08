Лифт с матерью и дочкой развалился на ходу в челябинской многоэтажке

В Челябинске железная стена лифта обрушилась в жилом доме в тот момент, когда нем находились женщина с восьмилетней дочерью. ЧП произошло на улице Шота Руставели, сообщила пресс-служба администрации города.

«Сотрудники мэрии встретились с девочкой и ее мамой, которые столкнулись с этой ситуацией. Они не пострадали, но, конечно же, испугались», — отметили власти.

Представители лифтовой организации сообщили, что в апреле 2024 года проводили обследование лифта, после проверки его допустили к эксплуатации.

При этом обнаружили вандальский след. Неизвестные выломали алюминиевые элементы внутренней отделки лифта, что спровоцировало падение одной из стенок.

В администрации отметили, что лифт вывели из эксплуатации для того, чтобы сделать ремонт. Городские власти взяли ситуацию под контроль.

Ранее лифт с пассажирами сорвался на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге. В кабине находились два человека. Кабина рухнула с высоты порядка пяти метров, в результате люди получили травмы.