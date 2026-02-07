Руководство медуниверситета Уфы заявило, что ситуация в общежитии под контролем
Руководство медицинского университета в Уфе находится на месте ЧП в общежитии. Ситуация под контролем, сообщили в пресс-службе Башкирского государственного медицинского университета.
«Всем пострадавшим немедленно оказана медицинская помощь», — рассказали в вузе.
Ректор и руководители профильных подразделений университета уже на месте и принимают все меры для безопасности студентов.
ЧП в общежитии медицинского университета Уфы произошло 7 февраля. Неизвестный с ножом ворвался в здание и напал на студентов.
Оказалось, что нападавший — 15-летний подросток. Одна из студенток БГМУ рассказала, что он выкрикивал нацистские лозунги и хотел подорвать комнату старосты.
