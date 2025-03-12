Руководителей клуба КХЛ задержали за попытку вывоза черной икры

Первого заместителя генерального директора уфимского «Салавата Юлаева» Александра Кислицына и начальника команды Юрия Попова задержали в аэропорту Хабаровска. Об этом сообщил Telegram-канал Sport Baza .

По данным источника, ЧП произошло 6 марта, у мужчин при себе обнаружили пять полукилограммовых банок с черной икрой. На опросе Попов заявил, что вся игра принадлежит ему, он купил продукт для себя с рук у продавца.

При этом никаких документов и чеков на икру он не сохранил, так как не знал, что это необходимо. Попов отметил, что икру якобы вырастили искусственно, поэтому никаких проблем возникнуть было не должно.

На Попова оформили материал проверки по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов», после чего руководителей клуба отпустили.

«Салават Юлаев» 6 марта в Хабаровске играл с местным «Амуром». Игра завершилась победой гостей в овертайме со счетом 2:1.

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