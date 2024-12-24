Браконьеров с крабом почти на полтора миллиона поймали на Сахалине

Ирина Волк: на Сахалине задержали браконьеров с крупным уловом краба

Сотрудники уголовного розыска на Сахалине задержали с поличным группу браконьеров, участников которой подозревают в незаконной добыче краба. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .

«Предварительно установлено, что местный житель занимался незаконным выловом, переработкой и хранением краба. К преступной деятельности он привлек супругу и приятеля», — отметила чиновница.

Мужчины на резиновой лодке по очереди выходили в море и добывали краба. Затем они перерабатывали краба при помощи самодельного оборудования, установленного на земельном участке одного из злоумышленников. В этом процессе принимала участие жена организатора.

Браконьеров задержали. При них были найдены около 200 экземпляров различных видов краба. Злоумышленники нанесли водным биологическим ресурсам ущерб на сумму более 1,3 миллиона рублей.

По факту случившегося возбудили дело.

В Хабаровском крае в начале декабря поймали браконьеров с 260 килограммами черной икры.