Руководитель пропавшей на Эльбрусе группы альпинистов раскрыл подробности случившегося

Туристы, переставшие выходить на связь на Эльбрусе 17 августа, сейчас находятся в отличном состоянии в селе Терскол. Об этом 360.ru сообщил альпинист, руководитель группы Василий Ржанов.

Он рассказал, что путешественники добрались до высшей точки горы Эльбрус.

«В 22:00 16 августа группа вышла на штурм с высоты 3870 метров Гарабаши. В 9:09 17 августа я принял решение прекратить восхождение из-за резкого ухудшения погоды. В 09:45 группа была на седловине Эльбруса 5350 метров», — отметил альпинист.

По его словам, состояние трех участников оказалось неудовлетворительным из-за усталости и гипоксии. В связи с этим руководитель принял решение идти по штормовой Косой полке. Группа укрылась в спасательной хижине Red Fox на седловине.

«Цель была отдохнуть в безопасном месте, восстановить силы, безопасно уйти при нормальной видимости. Частоты МЧС не отвечали. Юг вне досягаемости наших станций», — подчеркнул Ржанов.

Группа планировала начать спускаться в 5:00 вторника в погодное окно. В 1:00 прибыли спасатели, поэтому туристы ушли вместе с ними на высоту 5100 метров и на ратраке добрались до приютов.

«Спасибо нашим ребятам из команды Фадея, он сообщили в МЧС. На мой взгляд, это, возможно, лучший исход событий», — добавил альпинист.

В пресс-службе МЧС уточнили, что всего спасатели эвакуировали на поляну Азау две группы общей численностью 14 человек. Они пережидали непогоду на высоте 5200 метров. От медицинской и дальнейшей помощи альпинисты отказались.