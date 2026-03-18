В Британии жених отошел в туалет во время свадьбы и попал на больничную койку

Жених пропал на собственной свадьбе — вышел в туалет и не вернулся. История произошла в Великобритании, подробности опубликовали на сайте Manchester Evening News .

Мужчина во время церемонии почувствовал резкую боль в боку, и чтобы не беспокоить невесту, вышел из зала якобы в туалет. Однако за стол он не вернулся.

Жениха обнаружила подружка невесты, он сидел на лестнице, скрючившись от боли в боку. Обезболивающее не смогло снять симптомы, пришлось вызвать скорую. Жениха увезли в больницу, где поставили диагноз — аппендицит. Операцию провели через два дня, выписали через пять.

Пара надеется организовать повторное торжество, в чем им решили посодействовать некоторые поставщики — предоставить скидку или даже бесплатно. Жених заявил, что слова свадебной клятвы «и в болезни и в здравии» пришлось испытать прямо на свадьбе.

