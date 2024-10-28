«Рука не поднялась». Стали известны подробности спасения ротвейлера в Забайкалье
Спасшая ротвейлера в Забайкалье девушка рассказала, что собака ослепла и оглохла
Девушка Людмила, спасшая ротвейлера Барона в Забайкалье, рассказала 360.ru, что собака больше не будет видеть и слышать, а также никогда не сможет ходить. Пса забрала на передержку пожилая женщина, у которой уже около 100 подброшенных животных.
Людмила сообщила, что хозяин Барона сам пришел в полицию после того, как правоохранители позвонили им и посетили дачный участок. Мужчине 52 года, он рассказал полиции обстоятельства произошедшего.
«Пес не ходил уже, начал проявлять агрессию, видимо, терять сознание от болезни. На вопрос об усыплении ответили, что связывались с заводчицей, ждали пока у нее появится нужный препарат. Он не дождался и решил решить проблему так, типа избавить пса от мучений», — рассказала девушка.
На вопрос, почему он не отвез собаку в ветеринарную станцию, мужчина ответил, что на тот момент не было машины. Супруге владелец пса сказал, что тот умер, и его похоронили, она не знала о злодеяниях мужа.
«Сам он его не добил, как сказал, „рука не поднялась“. Но, видимо, поднялась вывезти полуживого в мешках в степь», — подчеркнула Людмила.
Девушку возмутило, что 13-летнюю собаку довели до такого состояния — у пса была гниющая опухоль в паховой области и выбит глаз. Барона прооперировали, опухоль удалили. Она оказалась доброкачественной, но собака больше не будет ходить, вероятно, не будет видеть и слышать, сообщила Людмила.
Барона взяла на передержку 70-летняя женщина, у которой проживает около 100 животных. По словам Людмилы, ей их подбрасывали. Прокормить подопечных пенсионерке помогают неравнодушные люди.
Девушка опасается, что хозяин пса может решить добить собаку. Его супруга интересовалась, можно ли забрать Барона обратно или как-то помочь ему.