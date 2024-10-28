«Рука не поднялась». Стали известны подробности спасения ротвейлера в Забайкалье

Девушка Людмила, спасшая ротвейлера Барона в Забайкалье, рассказала 360.ru, что собака больше не будет видеть и слышать, а также никогда не сможет ходить. Пса забрала на передержку пожилая женщина, у которой уже около 100 подброшенных животных.

Людмила сообщила, что хозяин Барона сам пришел в полицию после того, как правоохранители позвонили им и посетили дачный участок. Мужчине 52 года, он рассказал полиции обстоятельства произошедшего.

«Пес не ходил уже, начал проявлять агрессию, видимо, терять сознание от болезни. На вопрос об усыплении ответили, что связывались с заводчицей, ждали пока у нее появится нужный препарат. Он не дождался и решил решить проблему так, типа избавить пса от мучений», — рассказала девушка.

На вопрос, почему он не отвез собаку в ветеринарную станцию, мужчина ответил, что на тот момент не было машины. Супруге владелец пса сказал, что тот умер, и его похоронили, она не знала о злодеяниях мужа.

«Сам он его не добил, как сказал, „рука не поднялась“. Но, видимо, поднялась вывезти полуживого в мешках в степь», — подчеркнула Людмила.