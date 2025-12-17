Рухнувший потолок сорвал урок в гимназии Санкт-Петербурга

Следователи начали проверку после обрушения потолка в гимназии Петербурга

Подвесной потолок обрушился в одном из классов гимназии № 56 в Санкт-Петербурге во время урока. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

В учебном заведении сообщили, что здание очень старое и для выяснения причины обрушения проведут техническую экспертизу.

Как сообщил источник 360.ru, в результате происшествия никто не пострадал. Обрушение потолка произошло в классе географии, где проходил дополнительный урок математики для средних классов.

Директор школы Сергей Данилов в комментарии изданию 78.ru заявил, что со ставшими свидетелями обрушения потолка детьми работают психологи.

Он добавил, что расписание уроков изменится до конца недели. В понедельник после ремонта класс откроют заново.

Обрушением потолка в гимназии заинтересовались следователи. В пресс-службе городского главка СК сообщили, что начали проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

В середине прошлой недели на ученика школы Дальнереченска упало фортепиано во время перемены. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края, получившего травмы ребенка увезли в больницу.

Ведомство начало проверку для оценки безопасности учеников школы.