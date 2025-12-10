Фортепиано рухнуло на мальчика в школе в Приморье

Фортепиано упало на 11-летнего мальчика в одной из школ Дальнереченска. ЧП произошло во время перемены, уточнили в региональной прокуратуре . Ведомство начала проверку всех обстоятельств случившегося.

«Днем 10 декабря 2025 года во время перемены на 11-летнего учащегося одной из школ города Дальнереченска упало фортепиано, в результате чего ребенок получил травмы и госпитализирован», — уточнили в ведомстве.

Подробности происшествия выясняются. В ходе проверки прокуратура оценит, насколько должностные лица ответственно подходят к безопасности учащихся и соблюдению правил охраны их жизни и здоровья.

Ранее в одной из школ Владивостока потолок рухнул детям на головы. ЧП произошло во время учебного дня. Обломки задели двух школьниц. При этом родители учеников неоднократно просили администрацию обратить внимание на плохое состояние здания.