Рухнувший на припаркованный автомобиль в Москве коптер сняли на видео

Беспилотник рухнул на припаркованный автомобиль на улице Маршала Вершинина в районе Щукино. Видео с места происшествия появилось в распоряжении 360.ru.

На месте происшествия работают спецслужбы. Как выяснилось, коптер принадлежал службе безопасности Курчатовского института. Это был тестовый полет БПЛА.

Очевидец рассказал, что коптер свалился на машину, а потом упал на тротуар. Возгорания и взрывов не было.

В конце мая в Подмосковье в районе села Алабушево упал дрон. Осколки посекли автомобиль такси. На лугу в нескольких местах загорелась трава. Недалеко от обочины прохожие нашли детали дрона. Эксклюзивные кадры с места ЧП показал 360.ru.