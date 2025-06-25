Рухнувший на припаркованный автомобиль в Москве коптер сняли на видео

Очевидец рассказал, что коптер свалился на машину, а потом упал на тротуар. Возгорания и взрывов не было.
В конце мая в Подмосковье в районе села Алабушево упал дрон. Осколки посекли автомобиль такси. На лугу в нескольких местах загорелась трава. Недалеко от обочины прохожие нашли детали дрона. Эксклюзивные кадры с места ЧП показал 360.ru.
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