Рухнувшее дерево затормозило движение электричек на Савеловском направлении

Дерево упало на контактную сеть и электропоезд в Лобне. Из-за ЧП в графике движения электричек на Савеловском направлении произошел сбой. О происшествии в комментарии 360.ru сообщили несколько очевидцев.

«Упало дерево, сломан токоприемник, мы уехали из Лобни на 20 минут позже, вместо 6:13 в 6:34. Дочь сейчас пишет, что опоздание уже на час», — сказала одна из пассажирок.

По словам другого местного жителя, со стороны Лобни уже едут электрички, но он свой поезд на станции МЦД «Долгопрудная» так и не дождался.

«По диаметру с Лобни уже едут электрички, скорее всего, будут большие задержки по дальним направлениям, сокращение маршрута либо вообще отмена. Я прождал 20 минут электричку, цифровой информатор не показывал, как сильно опаздывает состав», — добавил мужчина.