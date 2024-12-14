Рухнул в ущелье. Погиб основатель Mango миллиардер Исак Андич

Один из самых богатых людей Испании, бизнесмен Исак Андич, погиб в Испании. По данным El Pais , миллиардер упал в ущелье.

Источники газеты в деловых и судебных кругах заявили, что речь идет о несчастном случае. Андич сорвался в ущелье рядом с дорогой у пещер Сальнитре, горный массив Монтсеррат. Ранее здесь добывали селитру — органические формы массива вдохновили Антонио Гауди на создание знаменитого Храма Святого Семейства.

Андич увлекался пешим туризмом в горах. Этот день 71-летний бизнесмен проводил с членами своей семьи, на тропе он не удержал равновесия и упал с высоты более 100 метров. Родственники миллиардера связались с местной спасательной службой, к месту происшествия выслали медицинский вертолет. Однако врачи смогли лишь констатировать смерть мужчины.

Андич — президент и основатель Mango. Его состояние оценивалось в 4,5 миллиарда евро. Бренд Mango сейчас представлен более чем в 110 странах. На смерть бизнесмена уже отреагировали мэр Барселоны и оппозиционер Карлос Пучдемон.

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