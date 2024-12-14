Рухнул в ущелье. Погиб основатель Mango миллиардер Исак Андич
Миллиардер Исак Андич погиб в горах недалеко от Барселоны
Один из самых богатых людей Испании, бизнесмен Исак Андич, погиб в Испании. По данным El Pais, миллиардер упал в ущелье.
Источники газеты в деловых и судебных кругах заявили, что речь идет о несчастном случае. Андич сорвался в ущелье рядом с дорогой у пещер Сальнитре, горный массив Монтсеррат. Ранее здесь добывали селитру — органические формы массива вдохновили Антонио Гауди на создание знаменитого Храма Святого Семейства.
Андич увлекался пешим туризмом в горах. Этот день 71-летний бизнесмен проводил с членами своей семьи, на тропе он не удержал равновесия и упал с высоты более 100 метров. Родственники миллиардера связались с местной спасательной службой, к месту происшествия выслали медицинский вертолет. Однако врачи смогли лишь констатировать смерть мужчины.
Андич — президент и основатель Mango. Его состояние оценивалось в 4,5 миллиарда евро. Бренд Mango сейчас представлен более чем в 110 странах. На смерть бизнесмена уже отреагировали мэр Барселоны и оппозиционер Карлос Пучдемон.
Ранее в Москве ушел из жизни известный художник Сергей Чесноков-Ладыженский.