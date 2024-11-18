Умер художник Сергей Чесноков-Ладыженский
Художник Сергей Чесноков-Ладыженский умер на 71-м году жизни
Российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский умер на 71-м году жизни. Об этом сообщила его жена в соцсетях.
По ее словам, супруг скончался, когда в Москве проходила крупнейшая в его жизни выставка «Многоликий город». За годы творчества он создал более тысячи работ и творил до последних дней жизни, несмотря на то, что с 2019 года страдал от онкологического заболевания.
Где и когда похоронят художника, пока неизвестно.
Картины Чеснокова-Ладыженского хранятся во многих музеях и частных коллекциях, в том числе в Третьяковской галерее.
Ранее в Москве ушел из жизни коллекционер, арт-дилер и владелец собственной галереи Art-Constantis на Болотной набережной Константин Елютин.