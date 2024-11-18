Умер художник Сергей Чесноков-Ладыженский

Российский художник Сергей Чесноков-Ладыженский умер на 71-м году жизни. Об этом сообщила его жена в соцсетях.

По ее словам, супруг скончался, когда в Москве проходила крупнейшая в его жизни выставка «Многоликий город». За годы творчества он создал более тысячи работ и творил до последних дней жизни, несмотря на то, что с 2019 года страдал от онкологического заболевания.

Где и когда похоронят художника, пока неизвестно.

Картины Чеснокова-Ладыженского хранятся во многих музеях и частных коллекциях, в том числе в Третьяковской галерее.

Ранее в Москве ушел из жизни коллекционер, арт-дилер и владелец собственной галереи Art-Constantis на Болотной набережной Константин Елютин.