Ручной медведь растерзал хозяйку на глазах у детей в США

В американском штате Пенсильвания домашний медведь накинулся на хозяйку, когда та зашла к нему в клетку. Нападение произошло на глазах у соседских детей, сообщило The Seattle Times.

Келли Энн Уолц и ее муж Майкл держали в своем загородном имении экзотических зверей, среди которых были африканский лев, пума, ягуар, тигр и леопард. Одним из любимцев в семье был ручной медведь по кличке Тедди весом 160 килограммов.

В один из дней хозяйка зашла в клетку Тедди, чтобы почистить ее внутри. Перед этим она отвлекла медведя, бросив ему собачий корм.

В какой-то момент Тедди напал на хозяйку. Это увидели двое маленьких детей и стали звать на помощь. Один из соседей прибежал с оружием и застрелил зверя. Однако к этому моменту Келли Эн спасти было уже невозможно.

