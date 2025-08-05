РСТ начал проверять сообщения о массовом отравлении россиян в Варадеро

Российские туристы пожаловались на отравление приготовленными на гриле креветками и красной рыбой в отеле Iberostar Selection Varadero на Кубе. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По его информации, отдыхающие заподозрили, что морепродукты были несвежими, через несколько часов после злополучного обеда — у них поднялась температура, некоторых рвало. Сотрудники отеля утверждали, что это всего лишь акклиматизация к местной кухне.

Однако Российский союз туриндустрии сообщил, что не получал обращений из-за этого происшествия. Не фиксировали поступлений в местные больницы и страховые компании.

«Мы продолжаем мониторинг ситуации и поддерживаем связь с туроператорами и принимающей стороной», — подчеркнули в союзе.

Ранее в СМИ появилась информация об опасной бактерии Vibrio в Турции. Однако руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев заявил, что симптомы могут означать также обыкновенное пищевое отравление.