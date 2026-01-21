Ротвейлер чуть не загрыз четырехлетнего мальчика в Раменском

Убежавшая с соседнего участка собака без намордника набросилась на ребенка в коттеджном поселке Раменского округа. В результате четырехлетний мальчик получил травмы, сообщила пресс-служба подмосковного СК.

По факту нападения собаки ведомство возбудило уголовное дело. Ротвейлер укусил ребенка за голень и ухо, пострадавшего госпитализировали.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер наружного видеонаблюдения, проводятся допросы, планируется назначение судебно-медицинской экспертизы», — отметили в СК.

Подмосковная прокуратура взяла расследование дела на контроль. Также она рассмотрит вопрос о направлении в суд иска о взыскании с хозяев ротвейлера морального вреда и возмещении затрат на лечение ребенка.

Ранее бездомные собаки покусали двух детей в городе Ясном в Оренбургской области. Местная жительница рассказала, что свора буквально захватила населенный пункт и регулярно нападает на людей.