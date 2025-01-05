Иномарка насмерть сбила школьницу на ледянке в иркутском селе

В иркутском селе Урик иномарка насмерть сбила 7-летнюю девочку на ледянке

В Иркутской области умерла семилетняя девочка, которая выехала на дорогу на ледянке и попала под колеса иномарки. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Вечером 29 декабря на улице Пшеничной в селе Урик семилетняя девочка каталась с горки на ледянке и случайно выехала на дорогу, где попала под колеса Toyota Sprinter под управлением 35-летнего местного жителя.

Пострадавшую доставили в детскую больницу в Иркутске, где она 2 января скончалась от полученных ран. Причины и условия произошедшего устанавливаются.

Прокуратура даст оценку исполнению законодательства о защите прав детей, благоустройстве территорий сельских поселений и профилактике безнадзорности несовершеннолетних. Следователи завели дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», прокуратура взяла его расследование под свой контроль.

Днем ранее легковые автомобили Hyundai и Lada Kalina столкнулись в Саратовской области, жертвами аварии стали два человека.