Ростовский поджигатель травы попал на камеру. Огонь едва не перекинулся на дом

В Ростовской области мужчина поджег сухую траву. Огонь едва не перекинулся на жилой дом, спасатели успели потушить пожар. Хулигана разыскали, но объяснить мотивы своего поступка он не смог. Видео с места происшествия показало МЧС России .

Мужчина устроил поджог в хуторе Большая Кирсановка прямо под объективом камеры видеонаблюдения. Он подъехал к дому на велосипеде, достал из кармана зажигалку, подпалил траву и быстро уехал.

Огонь быстро распространился на 50 квадратных метров. Спасатели потушили пожар, не дав перекинуться на жилье. Поджигателя вычислили. Объяснить цель поджога он не смог. Пресс-служба МЧС России сообщила, что ему грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов заявил 360.ru, что при сжигании сухой травы огонь распространяется с большой скоростью. Он посоветовал утилизировать прошлогоднюю растительность в компостной яме.