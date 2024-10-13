Российскую учительницу обвинили в буллинге детей

Мать ученика четвертого класса обвинила учительницу сына в организации коллективной травли, в которую та вовлекла других детей. В комментарии Telegram-каналу Shot она рассказала, что заставила сына сделать аудиозапись урока, чтобы убедиться в обоснованности его жалоб.

По словам собеседницы, самыми мягкими словами в речи педагога с учениками стали «курицы» и «тупицы» за допущенные ошибки в ответах.

О давних жалобах на учительницу заявили и другие родители. Они подчеркнули, что педагог стравливает детей, доводит до слез и унижает. Последствия такого обращения видны в оценках и отказах ходить в школу.

Аудиозапись урока передали директору, но в ответ встревоженная мама получила только обещание провести беседу с педагогом и совет показать сына психологу.

Сама учительница все обвинения опровергла, заявив, что мать мальчика испытывает к ней личную антипатию из-за плохих оценок сына, который просто плохо учится. Теперь педагога ждет прокурорская проверка.

Госпитализацией закончился урок в школе для слабослышащей девочки. Ребенок впал в кому после оскорбления и скандала с учительницей. По мнению родителей, регулярные оскорбления со стороны педагога сформировали у дочери стресс, который привел к потере сознания. Учительница со своей стороны заявила, что жертва в этой ситуации она, потому что школьница устраивала ей травлю. Точку в деле поставят следователи, возбудившие уголовное дело.