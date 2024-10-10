В Нижегородской области школьница впала в кому после крика учителя

В Нижегородской области слабослышащая школьница впала в кому после того, как на нее на уроке накричала учительница. Об этом сообщили на странице программы «Кстати» в соцсети «ВКонтакте» .

«Слабослышащая девочка впала в кому, после того как на нее на уроке накричала учительница и стала называть ее глухой. Как считают родители ее и других учеников, виной стал именно нервный стресс, который перенес ребенок», — уточнили на сайте.

Девочка учится в Тонкинской школе. Новая учительница не знала, что она ходит со слуховыми аппаратами и была с ней груба. Родители ее одноклассников заявили, что педагог постоянно кричит на учеников. Это не первый конфликт.

Сейчас девочка находится в реанимации. Медики оценивают ее состояние как стабильно удовлетворительное. Сама учительница не считает себя виновной, заявляя, что она жертва, а пострадавшая девочка ее унижала. По ее словам, все происходящее — травля учителя, сообщило агентство «В городе N».

Следователи возбудили уголовное дело после этого происшествия. Председатель СК России Александр Бастрыкин уже запросил доклад о ходе расследования, сообщила пресс-служба ведомства.