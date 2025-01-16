Российскую модель развели на 150 тысяч рублей при попытке купить iPhone

Российская модель Екатерина Стецюк лишилась 150 тысяч рублей из-за действий мошенников, пытаясь купить iPhone из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Около месяца назад женщина увидела рекламу магазина гаджетов и решила сделать себе подарок к Новому году. Перейдя по ссылке, Стецюк связалась с продавцом и перевела ему деньги. В стоимость должна была входить доставка из Дубая. Модели рассказали, что iPhone доставят 18 декабря.

В назначенный день смартфон не доставили, и она запросила у продавца трекинговый номер, но тот быстро удалил всю переписку и заблокировал Стецюк.

Ранее в США мошенники оставили женщину без дома и денежных накоплений, представившись Киану Ривзом. В преступлении подозревают членов украинской общины Сан-Диего.