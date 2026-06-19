Российского блогера Диану Астер экстренно госпитализировали в Японии прямо из гостиницы. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Сейчас 26-летняя девушка находится в больнице под капельницами. Что именно с ней случилось, пока не известно.

Астер получила известность благодаря сотрудничеству с музыкальным лейблом Black Star и участию в шоу «Выживалити».

Ранее журналист и блогер из Кузбасса Елена Семенова, передвигающаяся на инвалидной коляске, сообщила, что ее обманул мошенник. По ее словам, незнакомец с коробками начал навязывать ей косметику, рассказывая о тяжелой жизненной ситуации, и предложил купить два аромата с большой скидкой. Когда женщина перевела ему две тысячи рублей, мужчина бесследно исчез.