Блогер-колясочница из Кузбасса стала жертвой мошенника в Санкт-Петербурге

Журналист и блогер из Кузбасса Елена Семенова стала жертвой мошенника в Санкт-Петербурге. Неизвестный мужчина, представившийся сотрудником известной парфюмерной сети, вынудил ее приобрести два аромата. Об этом она рассказала в своем блоге и в беседе с «СтальМедиа» .

Происшествие случилось 7 июня. Елена приехала перекусить в заведение на Ленинском проспекте. Когда она въехала в тамбур на коляске, там уже стоял мужчина с сумкой, набитой коробками из с логотипом магазина. Незнакомец остановил Елену и начал навязывать товар.

По словам блогера, мужчина встал так, чтобы она не могла открыть внутреннюю дверь. Он представился сотрудником магазина косметики и рассказал о трудной жизненной ситуации. Предложил два аромата — якобы Versace и Chanel — за две тысячи рублей вместо «обычных 16 тысяч».

На все отказы Елены мужчина не реагировал. В итоге она перевела ему две тысячи рублей, после чего он скрылся. После инцидента Елена попыталась найти следы незнакомца, но выяснила, что камер в самом заведении нет. В соседнем табачном ларьке его не видели.

Блогер обратилась в полицию, но ее отправили писать заявление в другой участок. После этого она решила рассказать историю в соцсетях и попросить помощи у аудитории.

Из примет мошенника Елена запомнила немного: мужчина с «монголоидной и восточной внешностью», предположительно в кепке, с большой сумкой. Блогер призвала сеть магазинов косметики обратить внимание на сложившуюся ситуацию и предупредить покупателей, что мошенники спекулируют на имени бренда.