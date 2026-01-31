Российского туриста на Пхукете парализовало из-за редкого синдрома

У 45-летнего россиянина Евгения Шеина во время отдыха на таиландском острове Пхукет за сутки развился полный паралич. Об этом РИА «Новости» сообщила волонтер Светлана Шерстобоева.

«У Евгения Шеина из Новосибирска, приехавшего отдыхать на Пхукет вдвоем с женой, внезапно начали неметь руки, и после этого в течение суток развился полный паралич», — сказала волонтер.

Врачи диагностировали синдром Гийена-Барре — редкое аутоиммунное заболевание, которое может возникнуть после перенесенной инфекции.

Россиянин находится в сознании, но не может двигаться и чувствует сильные боли. Его поместили в реанимацию из-за риска остановки дыхания. Лечение обходится в тысячу долларов в день.

Семья собрала часть средств для эвакуации, но технически вывоз пациента пока невозможен. Волонтеры ищут пути для организации срочного возвращения мужчины в Россию.

Ранее в Таиланде погиб 23-летний российский блогер. Он попал в ДТП на спортивном мотоцикле.