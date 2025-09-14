Российского судью нашли мертвым

В Иркутске обнаружили тело пропавшего российского судьи Николая Курца. Об этом сообщила пресс-служба Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа.

«С прискорбием сообщаем о гибели судьи Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Николая Александровича Курца. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким», — заявили в инстанции.

Прощание с Курцем состоится с 14:30 до 15:00 во вторник, 16 сентября, в ритуальном зале на Смоленском кладбище.

Последний раз Курца видели на мосту через Ангару. Судья в ночь с 2 на 3 сентября ушел из дома. Через 30 минут камеры видеонаблюдения зафиксировали судью на Глазковском мосту в Иркутске.

Курц в ноябре 2023 года вступил в должность судьи в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа. До этого он трудился в Арбитражном суде Иркутской области. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера.