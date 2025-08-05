Российского блогера Збарского депортируют из Таиланда 15 августа

Российского блогера Тимура Збарского, периодически жившего в Таиланде с 2012 года, депортируют из страны 15 августа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства в Бангкоке.

По информации от дипмиссии, 21 июля Збарский отправился в провинции, граничащие с Камбоджей, чтобы создать новый контент. Там он снял опустевшие дома и закрытые магазины, после чего выложил ролик на YouTube.

Через несколько дней блогер вновь поехал на границу — снимать храм в национальном парке провинции Сисакет, — но местный житель не пустил его туда, сообщив, что территория закрыта из-за боевых действий. Збарский попытался покинуть парк, но его задержали сотрудники полиции.

После допроса власти Таиланда приняли решение выслать блогера обратно в Россию. При этом уголовное дело против него не возбуждали.

Ранее волонтер рассказывала, что Збарского содержат в ужасных условиях, а оказать дипломатическую помощь не получается. По ее словам, в Таиланде действует военная цензура и информацию о конфликте с Камбоджей могут освещать только официальные СМИ и только определенным образом.