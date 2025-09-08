Российский вольник Яхутлов погиб на пляже в Феодосии

В Феодосии 20-летний борец вольного стиля Азамат Яхутлов утонул в море

Борец вольного стиля Азамат Яхутлов погиб во время отдыха в Феодосии. Спортсмену было 20 лет, сообщили на сайте Федерации спортивной борьбы Крыма.

«5 сентября Азамат погиб в Феодосии в результате несчастного случая на воде», — отметили в сообщении.

По данным crimea.kp.ru, борец отдыхал на море после подготовки к первенству России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет, которое проходило в Улан-Удэ.

В какой-то момент Азамата стало уносить отбойным течением.

На помощь спортсмену бросились трое людей, среди них был спасатель, который попал в больницу с переохлаждением.

Спасти борца не удалось. Его тело нашли на следующий день.

В июле во время заплыва X-Waters Volga в Нижнем Новгороде погиб пловец Дмитрий Ионов. Мужчина потерял сознание во время эвакуации на лодку.