Российский турист выжил после прямого попадания молнии в Грузии

Молния ударила в российского туриста из Самары, когда мужчина снимал видео на пирсе в Грузии. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В публикации отметили, что 32-летний Павел Смирнов вместе с друзьями снимал видео с танцами на пирсе в Батуми 11 сентября. Во время записи ролика раздался грохот и в россиянина попал разряд молнии.

От удара мужчина упал на землю, одежда на нем загорелась. Прибывшие на месте ЧП медики госпитализировали его с ожогами на животе, спине и ногах.

Врачей удивило, что Смирнов выжил после такого удара и не получил серьезных травм. Сейчас он находится в больнице в Батуми.

В конце июля молния попала в зонт, под которым от дождя прятались двое мужчин на площади в парке «Патриот». Один человек в результате удара получил смертельные травмы.