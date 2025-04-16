Российский турист умер в самолете, летевшем в Египет

Россиянин умер в полете на рейсе Москва — Хургада, который выполняла авиакомпания «Несма». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По предварительной информации, причиной смерти мужчины стала астма. Он начал задыхаться через час после вылета из России. Другие пассажиры и бортпроводники пытались оказать ему помощь, но спасти туриста не удалось.
Воздушное судно вернулось в аэропорт Внуково, где медики констатировали смерть россиянина.
Ранее вылетевший из Тюмени в Шарм-эш-Шейх самолет сел в Сочи из-за больного пассажира. Его диагноз не раскрывается. О проблемах у него со здоровьем экипаж узнал, когда находился в воздушном пространстве Грузии.
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