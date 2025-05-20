Российский турист умер после прыжка с пирса в Турции

Российский турист умер в Москве после прыжка с пирса в Турции

Умер россиянин, который впал в кому после прыжка с пирса пятизвездочного отеля «Адам и Ева» в Турции. Об этом сообщила его мать в соцсетях.

«Перелет Никита не выдержал. Он ярко прожил свою недлинную жизнь и подарил нам много радости», — написала женщина.

Она поблагодарила всех за оказанную поддержку и попросила с пониманием отнестись к утрате.

Россиянин, напомнил Telegram-канал Shot, отдыхал с друзьями и решил прыгнуть с пирса, но не рассчитал глубину воды. Он сильно ударился о дно и получил серьезные травмы.

Турецкие врачи диагностировали у мужчины повреждение спинного мозга, пробитие легкого и перелом позвонка. Также пациент пережил клиническую смерть.

Накануне мужчину доставили в Москву, в Боткинскую больницу. Он был в критическом состоянии и не выдержал нагрузки после перелета. Скончался по дороге в скорой.

Ранее российский турист умер в самолете, летевшем из Москвы в Хургаду. По предварительным данным, причиной смерти стала астма. Пассажир начал задыхаться после вылета из России. Бортпроводники пытались помочь ему, но спасти путешественника не получилось.