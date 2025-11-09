В Таиланде перевернулся автобус с туристами

В Таиланде перевернулся следовавший из Чиангмая в Бангкок автобус с иностранными туристами. Об этом сообщила газета Thairath со ссылкой на полицию провинции Лампанг, где произошло ДТП.

Транспортное средство опрокинулось на скользком от дождя склоне горы вечером субботы, 8 ноября. Автобус полностью перегородил трассу в сторону столицы Таиланда.

Как минимум один пассажир получил тяжелые травмы, еще четверых госпитализировали с травмами средней тяжести. Несколько человек с ушибами отказались от медицинской помощи.

Ранее стало известно, что автобус с россиянами рухнул с холма по дороге к водопаду Сай Йок Вохит. Пострадали 11 человек.