Российский священник пожаловался на травлю из-за якобы связи с ЛГБТ

Ленинский районный суд Ульяновской области в конце августа арестовал фигуранта первого в регионе уголовного дела о причастности к экстремистской организации ЛГБТ*. Обвиняемый попался в руки силовиков по подозрению в домогательствах. После этого в региональных пабликах появились списки причастных к запрещенному движению, куда включили иерея Александра Кечина из Инзы.

Сам священник заявил, что травлю организовал некий экстрасенс, которому он не дал два года назад заехать в город, а теперь тот начал мстить. Об этом Кечин заявил заявил в опубликованном на своей странице во «ВКонтакте» видеообращении.

По его словам, после начала травли к нему на службу перестали приходить люди. Якобы они получили некие видео с доказательствами его причастности к ЛГБТ*. Но сам он этих роликов никогда не видел, а всех людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией считает извращенцами.

«Толерантность — это нежелание, невозможность организма сопротивляться этому ужасу, который может его уничтожить», — заявил священник.

За сутки обращение священника собрало 15,2 тысячи просмотров и 82 комментария. Большая часть пользователей выразили Кечину свою поддержку.

В середине августа суд в Москве оштрафовал девушку, которая публиковала в социальных сетях ролики с поцелуями однополых пар. Проведенное по заказу следствия экспертиза установила, что видео содержат пропаганду нетрадиционных отношений, относящихся к ЛГБТ*. Суд признал опубликовавшую ролики виновной в пропаганде нетрадиционных отношений и выписал штраф.

*ЛГБТ — признанное в России экстремистским запрещенное движение.