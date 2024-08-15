Москвичка получила штраф за публикацию роликов с поцелуями

Суд в Москве оштрафовал женщину за публикацию роликов с поцелуями

Москвичка, размещавшая видеоролики с поцелуями, получила штраф за пропаганду нетрадиционных ценностей. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости» .

По версии следствия, женщины опубликовала видео, на которых девушка целуется с девушкой, а мужчина — с мужчиной.

Проведенное исследование подтвердило, что данные видеоролики содержат признаки пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и относятся к ЛГБТ-сообществу*, уточнил собеседник агентства.

В результате суд признал автора роликов виновной и назначил ей штраф.

Ранее Пресненский суд Москвы постановил арестовать и выдворить из страны дворника, который пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения в московском парке культуры и отдыха «Красногвардейские пруды». Второго участника происшествия суд отправил под арест на 15 суток.

* Запрещенное в России движение, признанное экстремистским.