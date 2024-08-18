Российский SSJ-100 подал сигнал бедствия из-за разгерметизации

Пилоты летевшего в Москву самолета Sukhoi Superjet 100 подали сигнал бедствия из-за разгерметизации. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Борт вылетел из Нижнего Новгорода в Москву утром 18 августа. Сигнал бедствия экипаж подал при подлете к Владимиру.

Пилоты снизились на высоту до трех километров и продолжили следование в пункт назначения. В 07:00 утра в московском аэропорту Шереметьево объявили сигнал тревоги, а через 10 минут судно приземлилось. Обошлось без пострадавших.

В июле Superjet разбился в Подмосковье, погибли три человека. Самолет упал в лесной массив около деревни Большое Карасево Коломенского округа — пилот успел увести SSJ-100 от жилой застройки. Перед крушением экипаж успел подать сигнал бедствия и пропал с радаров.